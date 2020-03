美國武漢肺炎疫情升溫 川普籲團結抗疫

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓17日電) 美國總統川普先前淡化武漢肺炎嚴重性,讓各州自行想辦法對抗疫情,遭各界猛烈批評,他今天態度出現轉變,呼籲全國團結對抗冠狀病毒威脅。

川普今天在白宮發言時,語調明顯轉為慎重嚴肅,先是稱讚他經常找碴的紐約州與加州民主黨籍州長,再譴責沒有遵守新嚴格指示,與他人保持社交距離的州。

川普說:「我們試圖保住最多人的性命,其他東西之後都會恢復,但生命無法挽回。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的追蹤數據,美國確診病例增至近6400起,死亡病例破100起。西維吉尼亞州今天通報首例確診病例後,全美50州宣告淪陷。

美國疫情升溫後,政府上緊發條,宣布學校停課、企業轉為遠距工作模式,醫院準備好收治即將湧入的大批患者。

川普一再遭控為了避免股市受到震撼,淡化這波大流行的嚴重性,特別是在疫情初期階段。

不過,他似乎不再按照這套劇本走,開始稱讚兩黨合作氛圍顯着改善。川普說:「看到能與民主黨人以及與共和黨人和睦相處是很棒的事。現在的氣氛很好,這是我近3年半來沒見過的事。」

美國疾病管制暨預防中心(CDC)昨天發布未來兩周須遵守的新指導方針,建議不要參加超過10人的聚會,並敦促民眾不要前往餐廳或健身房等公共場所。

美國疾管中心宣布新指南後,包括共和黨籍的奧克拉荷馬州州長史提特(Kevin Stitt)與加州國會議員努尼斯(Devin Nunes)等人遭到炮轟,因為他們幾天前才呼籲民眾照常生活。

美國冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯(Deborah Birx)說:「我們認為每位市長與州長都必須落實白宮與美國總統發布的指導方針。」

美國疫情先前主要集中在西北部的華盛頓州,但根據最新數據,紐約州確診病例最多,達到1700例。

記者問到全美疫情何時將達到高峰時,美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)國立過敏與傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)主任佛奇(Anthony Fauci )在白宮向記者表示,說45天「並不會不合理」。

他說,工作小組將評估未來兩周是否需要祭出更嚴格的措施。他也呼籲年輕人做好本分,即使本身染病的風險較低,還是需要待在家中防疫。

川普今天在白宮發言時,用詞明顯與先前不同,但他有個地方特別不讓步,儘管北京當局強烈反對,他仍稱2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)病原體為「中國病毒」。

他說:「病毒來自中國,我覺得這樣講非常精確。」他指出,這是在回敬中國的抹黑行動,他們稱病毒是美國的生物武器。

