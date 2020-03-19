全球紛祭封城令 受影響者多達5億人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎18日電） 根據法新社統計，俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，多國宣布封城或建議減少外出，至今有已多達5億人受影響。

從中國、捷克到委內瑞拉，各國政府為減緩疫情擴散陸續要求公民待在室內，以下為相關措施以及受影響的人口數：

● 強制禁足

中國湖北省與省會武漢去年底爆發武漢肺炎，1月底就開始宣布封城。目前隔離措施仍在實施，但3月14日起，放寬針對5000萬居民的行動限制。

另有至少8國跟進武漢封城，包括義大利自3月10日起，西班牙3月14日起，黎巴嫩3月15日起，捷克3月16日起，法國、以色列和委內瑞拉3月17日起，比利時3月18日起，8國共計有2億4000萬人被迫待在家。

這些地方的民眾大多仍可離家購買基本必需品，出門看病，如果無法在家工作也仍可出門上班。

●建議減少外出

奧地利、英國、德國、伊朗等至少4國敦促民眾儘可能減少移動與接觸，但未強制性禁止外出。

這4國人口約2億4000萬。

但光是建議效果似乎有限，由於德國公園裡仍不乏民眾聚集，總理梅克爾今天呼籲民眾協力對抗疫情。伊朗當局則抱怨儘管已經提出警告，隨着伊朗新年將於20日到來，市集仍是一片熱鬧景象。

●宵禁

至少6國或地區實施宵禁，包括突尼西亞、玻利維亞、塞爾維亞、美國新澤西州與波多黎各、菲律賓首都馬尼拉。

這些地方居民超過5000萬人。

© 2020 AFP