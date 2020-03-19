對抗武漢肺炎 各國祭刺激措施似未見成效

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（法新社倫敦19日電） 武漢肺炎大流行導致多國封鎖或關閉商家，世界經濟面臨2008年以來最大危機，各國政府及中央銀行紛紛向全球經濟挹注驚人款項及緊急補救措施，但似乎未見成效。

繼中國之後，歐洲如今成為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情震央，關閉邊界的各國政府急忙開放支出管道，採取各種方式刺激經濟。

歐洲中央銀行（ECB）18日意外宣布7500億歐元計畫，打算收購政府與企業債券，增加系統中的資金，協助抑制疫情對經濟造成的傷害。

歐盟各國財長16日曾承諾對抗武漢肺炎帶來的「戰爭」，但拒絕動用歐元區規模4100億歐元紓困基金「歐洲穩定機制」（ESM）。

歐元區成員國也就是否發行「冠狀病毒債券」（Coronabonds）展開辯論，如果成形，這將是成員國首次打破分擔債務的禁忌。

在美國方面，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）17日表示，除了3000億美元延遲繳交稅金計畫外，官員正草擬可能超過1兆美元計畫，可能包括直接向有困難家庭發放現金，規模將遠超過2008年爆發金融海嘯期間祭出的措施。

此外，針對有薪病假及擴大失業救濟金等的1000億美元緊急援助方案，美國總統川普於18日簽署成為法律。

加拿大18日也宣布加幣270億元（190億美元）援助計畫，還有更多延遲繳稅並宣布降息。

國際貨幣基金（IMF）則為較貧窮國家備妥500億美元援助資金，並呼籲採取2008年金融海嘯發生後的「全球因應措施」。

© 2020 AFP