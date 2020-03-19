川普簽署千億美元紓困案 供免費采檢病毒

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普今天簽署規模達1000億美元的緊急援助方案，以確保染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的美國勞工能享有帶薪病假，聯邦政府還將推出更多援助計畫。

美國朝野兩黨在聯邦眾議院通過這項法案後，聯邦參議院今天稍早也輕鬆以90票贊成、8票反對的票數讓法案通關；數小時後，川普在聲明中表示，他已簽署法案。這是在川普主政期間，美國國會的民主黨、共和黨及總統之間迅速合作的一個罕見例子。

這項法案為需要的人提供免費病毒采檢、帶薪病假、帶薪家庭照顧假，並為數百萬美國人的失業保險提供資金挹注。

法案目的是在俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病全球公衛危機中，加強對美國人民的保障。在美國，疫情已造成超過110人死亡、超過7300起確診病例。

參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在表決後說，這是非常重要的一步。這項法案是國會為因應新型冠狀病毒疫情所提出的第2項緊急紓困方案，被稱為「第2階段法案」；第一階段是在3月初通過，規模為83億美元。

麥康奈承認替勞工紓困的緊急需求，並強調他會強制參議院繼續開會，直到完成更廣泛的第3階段紓困法案，「只是不清楚完成這些程序要花多久時間，我們正迅速行動，因為情勢所需」。

白宮與國會正討論一項規模達1.3兆美元的計畫，這是歷來聯邦緊急計畫中金額最多的之一。據報這項方案包括直接發放5000億美元的支票給美國民眾，以及支援小型企業貸款的3000億美元。

財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）說，計畫還包含3000億美元的延期繳稅措施。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP