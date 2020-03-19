憂心疫情衝擊經濟　德國企業信心3月份跌至11年新低

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（法新社法蘭克福19日電） 德國一項備受矚目的調查今天顯示，德國企業信心3月跌至自2009年8月以來的最低點，主因企業都在考量2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行可能帶來的經濟衝擊。

德國經濟研究機構衣佛研究所（Ifo）表示，3月所作調查的初步結果顯示，商業景氣指數（Business Climate Index）從2月份的96.0點跌至87.7點。

衣佛研究所所長菲斯特（Clemens Fuest）指出：「這創下自1991年來的最大跌幅，使得這項指數跌至自2009年8月以來的最低點。」

他指稱：「德國經濟正步入衰退。」

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）上周還表示：「應該沒有健康的公司及（員工）會發現自己陷入困境。」

然而，衣佛研究所發現，因防疫措施為日常生活和經濟活動帶來巨大限制，製造業、服務業和零售業的企業信心都急劇下跌，但建築業信心只有些微下降。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）昨晚在一場破天荒的電視演說中對大眾重申，德國政府「將竭盡所能緩解經濟衝擊並保護就業」。

© 2020 AFP