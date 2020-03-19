抗武漢肺炎 葡萄牙進入緊急狀態

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社裡斯本18日電） 葡萄牙今天宣布全國進入15天緊急狀態，以抗武漢肺炎蔓延，此舉將有便於政府降低人民流動。

葡萄牙保守派總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）在電視演說中解釋採取此舉的原因，並宣布今天午夜生效。他表示：「這是特殊時期做的特殊決定。」

他說：「這不是擾亂民主，而是防止民眾生活大亂後無法復原的民主做法。」

法新社報導，這是約有1000萬人口的葡萄牙在經過數十年右派獨裁、自1970年代民主化以來首度宣布緊急狀態。

緊急狀態令可讓政府暫停部分憲法保障的權利和自由，例如人民移動和罷工自由，也能讓政府強制民眾隔離。葡萄牙政府明天將在例行內閣會議後公布緊急狀態下的具體措施。

葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）表示，這項經過國會批準的法令不會用來實施「強制性宵禁」。他還說，相關措施將強化這場防疫戰。

葡萄牙目前有448例（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，死亡病例2起，但政府已警告，全國感染人數預計「至少」在4月底前會持續攀升。

全國早已禁止100人以上集會、關閉學校和夜店，並且限制可以到餐廳的人數以及老人住宅訪客人數。

© 2020 AFP