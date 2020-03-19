疫情當頭 約會網站交友先聊天見面再說

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（法新社紐約18日電） 隨着政府要求民眾避免外出，待在家裡，減少人與人之間的社交互動，以遏止武漢肺炎疫情蔓延，約會網站鼓勵網友先在網路上以虛擬方式認識彼此，而不鼓勵直接約見面。

知名紅娘網站OkCupid 16日推文表示：「我們不知道誰會聽這些，但目前真的不是和約會對象上酒吧的時候。」

法新社訪問多個約會網站，受訪網站拒絕透露2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情導致美國各大城市本周封城後，會員上網情況是否受到影響。

即使部分學者呼籲疫情當頭，約會網站應該停止所有活動。這些約會網站會員使用情況似乎沒有因此減少。

美國作家史托勒（Matt Stoller）推文疾呼：「現在是關閉Tinder和所有約會網站服務的時候。」

「#冠狀病毒危機結束前，不要再和隨機挑選的人有網路互動了。」

疫情相關玩笑雖然在約會網站很盛行，但不一定能讓彼此更容易看對眼。

身兼美國喜劇演員和作家的摩爾（Lane Moore）說：「如果有人看起來似乎沒把這場危機當回事，或只把它當成笑話看待，就我個人而言，我認為這是個雷。」

摩爾協助策畫Tinder Live直播節目，她在節目中和速配對象互動。她認為這波疫情可能會讓人和人之間發展關係。

她說：「我現在正在和一個在Tinder Live遇到的人聊天，我們兩個討論這個COVID-19疫情對我們的生活造成什麼樣的影響，這不失為認識他人的好方法。」

來自紐約的摩爾表示，過去她在Tinder上碰到的人大多想省略網路聊天，直接跳到見面。但摩爾覺得現在男生開始比較會先聊天，這是好事。

她解釋說，這是女生一直希望的，因為不但可以讓你和喜歡的對象首次見面，還可以確定他們是否為人正當。

然而，摩爾並不認為這波疫情會引爆約會網站的大革命。

「不難想像，一旦疫情結束，一切回到正常，並非真心喜歡聊天的男生可能還是會重返省話一哥的模式。」

© 2020 AFP