美用作戰喻防疫新冠肺炎 川普指派醫療艦分攤防疫

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（法新社紐約18日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行，總統川普今天表示將部署軍用醫療船協助防疫。

美國與加拿大宣布關閉邊界，禁止兩邊的非必要旅客入境。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，川普已派遣海軍擁有1000間病房的醫療艦「康福特號」（USNS Comfort）到紐約的港口。

據約翰霍普金斯大學統計，美國目前疫情已達150死、超過9300例確診。

儘管還不清楚船何時能到，但古莫表示，川普告訴他康福特號會「即刻」派往紐約。古莫告訴媒體，這是防疫極為重要的一步，說這艘270公尺長的醫療船擁有包括手術室在內的1000間病房，「這確實就是座浮動醫院，能增加我們的防疫量能」。

除了康福特號，川普表示海軍另一艘醫療艦「仁慈號」（USNS Mercy）也會投入防疫行列。加州與華盛頓州馬上爭取仁慈號部署到他們的岸邊。

美國海軍發言人鮑以爾（Samuel Boyle）表示，投入防疫的美軍醫療船不是用於收治COVID-19確診者，而是協助收治冠狀病毒疾病以外的病患，讓沿岸地區的醫護人力能全力對付新型冠狀病毒；一名五角大廈人員透露，康福特號還需「數周而非數日」才能準備啟航。

© 2020 AFP