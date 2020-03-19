3州初選再敗退選呼聲高 桑德斯評估選情

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（法新社華盛頓18日電） 美國聯邦參議員桑德斯昨天在民主黨最近3州初選大敗給前副總統拜登之後，退選壓力愈來愈大，競選辦公室主任今天透露，桑德斯正和幕僚開會，「評估」選情。

俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響初選時程之際，民主黨內呼籲桑德斯（Bernie Sanders）退出、讓拜登（Joe Biden）專心挑戰現任總統川普的呼聲愈來愈高。

77歲的拜登昨天在佛羅里達州、伊利諾州、亞利桑那州初選大勝78歲的桑德斯，目前拿到的黨代表票遙遙領先，幾乎是十拿九穩可取得民主黨提名。根據真清晰政治網站（RealClearPolitics）計算，拜登目前拿到1153張黨代表票，桑德斯則是874張，而贏得提名需要拿到1991張。

曾替歐巴馬打兩場總統選戰的民主黨策士艾克塞羅德（David Axelrod）表示：「提名之戰已經結束，這是桑德斯要面對的事實。」

雖然贏得初選的希望看來愈來愈渺茫，桑德斯仍強烈否認將會退選。

他告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「認為我們會在這個時間點結束選戰的人，講的不是實話。」

但桑德斯競選辦公室主任夏奇爾（Faiz Shakir）卻表示，桑德斯正和幕僚開會「評估」未來。

夏奇爾表示：「下次初選是在至少3周以後，桑德斯參議員將與支持者討論，評估他的選戰。」

「但現階段他專註在政府對疫情的因應方面。」

© 2020 AFP