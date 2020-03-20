各國政府祭出救市措施 激勵亞股收漲

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（法新社東京20日電） 武漢肺炎疫情延燒，全球股市歷經一輪重挫後，各國政府與央行紛紛祭出一系列救市措施，投資人稍稍鬆了一口氣，激勵亞洲股市今天收漲。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情迄今仍未有跡象顯示已到盡頭，許多國家紛紛封城、鎖國應對，重挫全球經濟。專家們也無法預期會衰退到何種程度，又會持續多久。

參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）昨天提出1億美元的緊急紓困方案，以應對武漢肺炎帶來的衝擊，其中包括每人1200美元的現金救濟款。

此外，也提供受疫情衝擊的公司總計2080億美元的貸款，其中580億美元要給航空業；緊急紓困方案中還有3000億美元是要放款給小型企業。

各國政府與央行也採取類似的救市措施支持投資人，但很多觀察者提醒，疫情還在持續發展中，這些措施可能還是太少。

香港股市大漲5.05%，吉隆坡股市攀漲6.85%，首爾股市暴漲7.44%。台北股市上漲6.37%，馬尼拉上揚3.36%。上海股市上漲1.61%，新加坡股市勁揚4.32%，雅加達股市揚升2.18%，威靈頓股市上漲0.96%，雪梨股市上揚0.70%。

日本東京股市因適逢國定假日「春分」休市一天。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）

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