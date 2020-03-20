巴西總統兒子批中國隱瞞疫情 如車諾比核災翻版

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（法新社裡約熱內盧19日電） 巴西總統波索納洛的兒子、國會議員愛德華多加入美國總統川普批評中國隱匿武漢肺炎疫情行列，批評中國的做法如同「蘇聯獨裁政權」在車諾比核災行徑，引發北京要求道歉。

35歲的愛德華多（Eduardo Bolsonaro）是波索納洛（Jair Bolsonaro）的第3子。他17日在推特發文表示：「獨裁政權再次選擇隱匿某些嚴重事件，以逃避指責。他們原本可以拯救無數人命。」

他還寫道：「中國有罪。而解決的方法是自由。」

中國駐巴西大使楊萬明隨後在推特以中文和葡萄牙文發文，要求愛德華多「向中國人民」道歉。

巴西下議院議長梅雅（Rodrigo Maia）不久後代表巴西國會為愛德華多的「思慮不周言論」致歉。

不過，中國駐巴西大使館仍在推特發文，指責愛德華多延續川普對北京的敵意。

推文寫道：「你的不負責任言論並不陌生，無非是模仿你的朋友。你最近去了一趟邁阿密，不幸感染思想病毒，毒害的是中巴兩國人民的友好感情。...奉勸你不要爭當美國在巴西的代言人，否則會栽大跟頭。」

愛德華多本月7至10日隨同父親訪問美國邁阿密（Miami），期間曾與川普共進晚餐。川普近日多次將武漢肺炎稱為中國病毒。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP