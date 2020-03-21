印度防疫規定混亂 飛新德里班機半途折返阿姆斯特丹

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（法新社新德里21日電） 一名官員及乘客今天告訴法新社，一架荷蘭皇家航空（KLM）從阿姆斯特丹飛往新德里的班機在空中折返，顯然是對印度的武漢肺炎防疫規定感到困惑。

印度因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，已經禁止來自歐洲的班機入境，並將完全禁止所有國際商業航班入境，禁令為期一周，明日起生效。

這架荷蘭皇家航空班機原定今早抵達印度首都新德里，機上包括一名因需要醫療的懷孕女性。

匿名官員告訴法新社，這架班機昨晚在飛行時獲得告知，因為操作原因必須回到啟程點。

這名官員表示：「德里沒有給予（飛機）降落許可，因此儘管印度政府已有明確公告，我們不知道為何荷蘭皇家航空決定讓班機從阿姆斯特丹起飛。」

這架班機約有120名乘客，其中1位乘客匿名指出，他們要回返的消息是在飛行大約4小時後宣布，當時正行經俄羅斯上空。

印度人報（The Hindu）報導，這架班機上有大約100名印度人，他們從美國及加拿大啟程。報導指出，儘管印度禁止來自歐洲的航班，但印度外交部還是批准這架班機入境，因為機上乘客只是在阿姆斯特丹過境。

然而，報導表示，印度民航部對此不以為然，要求該架航班飛回荷蘭。

© 2020 AFP