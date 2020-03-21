疫情蔓延164國和地區 全球武漢肺炎確診人數破27萬

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（法新社巴黎21日電） 截至今天台北晚間7時，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）已蔓延全球164國和地區，造成27萬1660人染病，並有1萬1401人死亡。

根據法新社搜集各國政府及世界衛生組織（WHO）數據所作的統計，台北時間凌晨3時自晚間7時，全球新增272起死亡病例及1萬2725起確診病例，但這個數字恐僅反映一小部分感染人數，因為目前許多國家僅對需要住院的病例進行檢測。

不包含港澳地區，去年12月爆發疫情的中國至今宣布8萬1008個確診病例，包括3255人死亡及7萬1740人康復。自昨天起，中國新增32人確診及7死。

今年2月出現首例死亡的義大利，死亡人數已超越中國，在4萬7021個確診病例中，共累積4032死及5129人康復出院。

疫情第3嚴重的伊朗，則有1556死及2萬610人確診。

依死亡人數排序，其次嚴重的地區分別為：西班牙，1002死、1萬9980人確診；法國，450死、1萬2612人確診；美國，260死、1萬9624人確診。

自台北時間凌晨3時至今，阿拉伯聯合大公國、立陶宛、以色列及巴拉圭皆宣布首起死亡病例，而辛巴威則出現首例確診。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）

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