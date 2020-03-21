美國鄉村音樂傳奇肯尼羅傑斯逝世 享壽81歲

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（法新社洛杉磯21日電） 美國鄉村音樂傳奇歌手肯尼羅傑斯（Kenny Rogers）的家屬今天表示，肯尼羅傑斯昨晚逝世，享壽81歲。

肯尼羅傑斯的家屬發表聲明指出：「羅傑斯在家安詳辭世，他在安寧照顧下自然死亡，家屬隨侍在側。」

家屬表示，他們正計畫小型私人喪禮，理由是「基於對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全國緊急狀態的考量」。

肯尼羅傑斯縱橫樂壇60多年，生前獲得3座葛萊美獎（Grammy Awards），並以The Gambler、Lucille及Islands in the Stream 等一系列金曲為人熟知。

肯尼羅傑斯於2016年展開世界告別巡迴演唱會，但在2018年4月基於健康考量，取消了他的最後幾場告別演出。

肯尼羅傑斯出生於德州，於1950年代末期展開歌唱事業，並且迅速活躍於鄉村搖滾、爵士樂和其他音樂類型。

後來，肯尼羅傑斯有24首歌曲登上排行榜冠軍，獲得6次美國鄉村音樂學院獎（Academy of Country Music Awards），並且入選鄉村音樂名人堂（Country Music Hall of Fame）。

肯尼羅傑斯也因與美國女歌星桃莉芭頓（Dolly Parton）的合作及參與「大青蛙布偶秀」（The Muppet Show）等電影及電視節目聞名。

© 2020 AFP