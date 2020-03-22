中國醫療物資運抵捷克 含數百萬副口罩

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（法新社布拉格22日電） 捷克國防部今天表示，一架自中國載運100多公噸醫療用品器材的龐大貨機昨天深夜已降落捷克機場，運來物資包括數百萬副口罩。

截至今天捷克累計有1047例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，其中6人康復，無人死亡。布拉格當局仍持續努力解決口罩和消毒劑不足問題。

由於捷克政府禁止民眾在未遮住口鼻之下外出，加上口罩缺貨，促使數以千計捷克民眾在家自製口罩。

捷克國防部表示，一架俗稱「魯斯蘭」（Ruslan）的蘇聯安托諾夫An-124型（Antonov An-124）運輸機從中國深圳起飛，昨天午夜前降落在捷克中部城市巴多比契（Pardubice），運來物資還包括防毒面具。

捷克國防部說，這次運輸方式屬於北大西洋公約組織（NATO）「戰略空運國際解決方案」（Strategic Airlift International Solution，SALIS）的一環。

捷克媒體報導，這批貨運總重量達106公噸，包含500萬副口罩、200萬副防毒面具和其他醫療器材。此外，一架中國東方航空公司的飛機稍晚1小時後也在捷克首都布拉格降落，運來700萬副口罩。

報導還說，20日已有一架中國東方航空飛機降落布拉格，機上載有100萬副口罩。

捷克國防部長梅特納（Lubomir Metnar）另在聲明中表示：「我們現正計畫本月再進行2次（魯斯蘭）運輸行動。」他指出可能分別在24日和本月底。

歐洲聯盟（EU）成員國之一捷克已下令境內所有學校、酒吧、戲院、電影院和其他場所暫時關閉。捷克共有1070萬人口。

捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）20日透露，預計未來至少6周，每周將有3架運輸班機從中國運來醫療物資。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）

© 2020 AFP