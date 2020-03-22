憂密閉空間傳染風險 首爾露天汽車電影院正夯

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（法新社首爾22日電） 武漢肺炎疫情肆虐，為避免感染風險，韓國民眾開始尋找更安全的看電影空間，讓首爾的汽車電影院外排起長長的隊伍。

韓國目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例達8897例，當局呼籲民眾避免前往人群聚集處，以遏止疫情擴大。電影票房因此一落千丈。

但樸東柱（Park Dong-ju）開設的汽車電影院卻讓影迷能把車停在露天大銀幕前，坐在車上舒適安全地欣賞電影。

樸東柱表示：「我們平常日票房業績成長10到20%，周末電影票則銷售一空。爆發冠狀病毒疫情後，我們接到更多的電話和網路詢問。」

他的露天電影院網站上寫着鬥大的「全年無休」字眼，和世界各國因擔心疫情，而被迫暫時停業的電影院形成強烈對比。

22歲的醫院員工崔小姐表示，她得排上上兩小時才買得到票，還擔心周末一票難求。她說，想與男友一起享受藝文生活，但因電影院危險又令人擔憂，才找到這裡。

韓國總理丁世均呼籲配合防疫，宗教、室內體育及娛樂場所關閉15天，並要求民眾在家工作，避免外出。

韓國當地從演唱會到體育賽事等諸多活動，都因疫情取消或延後。

© 2020 AFP