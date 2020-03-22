武漢肺炎實施區域隔離國家 空氣品質顯着改善

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（法新社巴黎22日電） 專家發現，為控制武漢肺炎疫情而實施嚴格隔離措施的國家，空氣品質持續改善。但現在判斷是否帶來長期影響，仍言之過早。

美國國家航空暨太空總署（NASA）提供的影像清楚可見，最早爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的中國武漢上空二氧化氮（NO2）濃度在2月急遽下降，警示燈從紅色和橘色轉為藍色。二氧化氮主要從汽車、工廠和火力電廠排出。

然而，隨着中國疫情高峰過去，歐洲太空總署（ESA）最近公布的影像顯示，當地二氧化氮排放量再度增加。

歐洲太空總署（ESA）也觀察到，在為了抗疫而全境隔離的北義大利，二氧化氮濃度出現驚人萎縮。

此外歐洲環保署（EEA）通報，西班牙當局本月中開始實施全面隔離措施的巴塞隆納和馬德里，同樣出現類似二氧化氮濃度變化。

NASA旗下「哥達德太空飛行中心」（Goddard Space Flight Center）空氣品質研究員劉非（Fei Liu，譯音）指出，武漢的情況是他「首次見到如此大片區域因特定事件出現（二氧化氮濃度）銳減」。

歐洲聯盟（EU）監測地球的「哥白尼計畫」（Copernicus Programme）研究員波丘（Vincent-Henri Peuch）也發現，義大利北部的「二氧化氮平均濃度已幾乎減半」。

他告訴法新社：「二氧化氮是短期污染物，在空氣中只會停留1天，因此距離排放來源近，可作為各類活動密集程度的指標。」

二氧化氮有可能引發人體呼吸系統嚴重發炎。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP