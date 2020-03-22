迪士尼串流平台前進歐洲

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（法新社巴黎21日電） 迪士尼公司（Walt Disney）數位串流平台進軍歐洲，「冰雪奇緣」（Frozen）的艾莎（Elsa）公主下周就可以踩着閃亮亮的高跟鞋，到歐洲各地掀起旋風了。

多國因應武漢肺炎疫情延燒祭出封城令，數以百萬計兒童在家悶得慌之際，身為全球最大娛樂公司的迪士尼選在此時進軍歐洲，時機再好也不過了。

這家美國娛樂巨頭希望，對於從早到晚都得安撫和娛樂小孩、壓力超大的家長而言，定價6.99歐元的月訂費會是筆小錢。

從歷久彌新的經典「仙履奇緣」（Cinderella）、「木偶奇遇記」（Pinocchio），到漫威（Marvel）系列、「玩具總動員」（Toy Story）、「怪獸電力公司」（Monsters Inc）、「海底總動員」（Finding Nemo）、「料理鼠王」（Ratatouille），都會在迪士尼的菜單當中。

而除了最新一集之外，所有「星際大戰」（Star Wars）電影以及「辛普森家庭」（The Simpsons）640集都將任君選擇。

儘管Netflix、Amazon Prime Video與Apple TV等強敵環伺，迪士尼串流平台Disney+去年11月在美國、加拿大、紐西蘭、澳洲與荷蘭推出後，靠着堅強的片源後盾，至今已累積2900萬訂戶。

© 2020 AFP