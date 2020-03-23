川普將3州列疫情重災區 下令部署緊急醫療站

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（法新社華盛頓22日電） 美國總統川普今天說，已下令對美國武漢肺炎疫情熱點部署緊急醫療站，預計可容納4000張病床。

川普在記者會上表示，他已指示美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）在紐約州、加州及華盛頓州設立醫療站。

他表示，加州8個醫療站會有2000張病床，紐約州和華盛頓州都有4個醫療站，各有1000張病床。

川普說：「我要向美國人民保證，我們每天會盡所能對抗，最終擊敗這個看不見的可怕敵人。」他還說：「我們處於戰爭狀態，我們真的是在抗戰。」

川普表示，他先前應要求同意發布公告，將紐約州列為重大災區。美國武漢肺炎病例絕大多數出現在紐約州。他也說已同意將華盛頓州列為重災區，而加州「很快」也一樣。

川普在白宮例行疫情說明記者會上告訴媒體，聯邦政府會提供經費讓這3州出動國民兵（National Guard），協助遏止疫情擴散。

他還說，美國陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）會在紐約州協助建立臨時醫療處，且美國海軍醫療船「仁慈號」（USNS Mercy）會派駐加州洛杉磯。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）持續更新統計，美國過去24小時2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增死亡病例超過100例，目前累計417死，最嚴重的紐約州117死；華盛頓州95死；加州30死。全美至少3萬3276人感染。

© 2020 AFP