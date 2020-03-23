武漢肺炎疫情蔓延 全球超過1萬5000人病亡

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（法新社巴黎23日電） 根據法新社彙整官方數據所做出的統計，截至台北時間今天晚間7時，武漢肺炎疫情已擴散至全球174個國家及地區，造成超過34萬1300人感染，當中1萬5189人不治。

這是法新社搜集各國政府及世界衛生組織（WHO）數據所做出的統計，但這個數字可能僅反映一小部分實際感染人數，因為目前許多國家僅對需要住院的病例進行檢測。

義大利目前已有5萬9138起武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，當中5476人不治，7024人痊癒。義大利已超越中國，成為全球武漢肺炎死亡病例最多的國家。

中國（不含港澳特別行政區）22日以來通報新增39起確診病例及9例死亡，全國累計達8萬1093例確診，包含3270例死亡，另有7萬2703人痊癒。

除義大利及中國，受疫情嚴重衝擊的國家還包含西班牙（3萬3089確診，2182死）、伊朗（2萬3049確診，1812死）、法國（1萬6018確診，674死）及美國（3萬5224確診，471死）。

另外，捷克、奈及利亞和蒙特內哥羅稍早都宣布，境內出現首起武漢肺炎死亡病例。巴布亞紐幾內亞及敘利亞也都通報首例確診。

以地區來看，歐洲疫情最為嚴重（17萬2238確診，9197死），其次為亞洲（9萬7783確診，3539死）、美國及加拿大（3萬6554確診，490死）、中東（2萬6688確診，1841死）、拉丁美洲及加勒比海（5130確診，65死）、非洲（1479確診，49死）、大洋洲（1433確診，8死）。

© 2020 AFP