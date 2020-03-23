武漢肺炎 各國政商名流相繼染疫

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（法新社巴黎23日電） 各國政商名流相繼感染武漢肺炎，包括因性侵遭定罪的好萊塢金獎製片哈維溫斯坦及摩洛哥親王等人，都沒逃脫疫情魔掌。

以下是法新社整理的部分名單：

在政壇方面，澳洲、巴西、英國、布吉納法索、法國、伊朗、摩洛哥、挪威、波蘭及西班牙等國都有政要感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

摩洛哥親王亞伯特二世（Prince Albert II）19日宣布染病，而英國脫歐事務歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）同日也在推特影片中宣布，自己病毒檢測呈陽性。

各國也有領導人相繼隔離，包括妻子確診的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），以及接觸染疫醫師的德國總理梅克爾（Angela Merkel），而波札那總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）出訪有3例病例的納米比亞後也跟着隔離。

在藝文圈方面，西班牙男高音多明哥（Placido Domingo）22日自爆確診，並說他的「健康狀態良好」，而因性侵深陷囹圄的好萊塢名製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）則在紐約州監獄確診。

英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）16日表示，自己染疫並將展開隔離。

在隔離治療兩周後，與妻子麗塔威爾森（Rita Wilson）共同確診的奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）23日表示，他與妻子的健康都在好轉。

在體育界方面，西班牙足球俱樂部皇家馬德里（Real Madrid）前主席山斯（Lorenzo Sanz）因武漢肺炎病逝，享壽76歲。

義大利多名球員染病，包括祖文特斯隊（Juventus）的法國球員馬圖迪（Blaise Matuidi）跟阿根廷前鋒迪巴拉（Paulo Dybala），讓同隊球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）被迫隔離。

在12天內，包括布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant），至少14名美國職籃NBA球員確診。根據NBA總裁席佛（Adam Silver），多數人表示，自己沒有出現癥狀。

© 2020 AFP