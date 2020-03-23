法國首位醫師 自願救人染武漢肺炎亡

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（法新社巴黎22日電） 法國武漢肺炎疫情日趨嚴峻，累計死亡人數今天攀升至674人，也首度傳出有法國醫師救治病人期間染疫殉職。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情已延燒法國8個大區，單日死亡病例新增112例，當局坦承，這個數字不包括在家中及養老院里病逝者。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）說：「我們看到這波疫情正在擴大和升級。」他還說：「這種病毒會致命，而且正在持續奪命。」

各地醫院湧入7240名患者，軍方必須將部分患者從疫情重災區轉送其他醫院。

巴黎北方市鎮康白尼（Compiegne）市長馬利尼（Philippe Marini）告訴法新社，染疫殉職的67歲急診室醫師拉紮芬德拉齊（Jean-Jacques Razafindranazy）在當地醫院任職。

拉紮芬德拉齊原本正在度假，為了對抗國內這波重大疫情決定重返工作崗位，被家人譽為英雄。

馬利尼說，馬達加斯加出生的拉紮芬德拉齊「明知自己在冒險，仍自願回來治療民眾」。

拉紮芬德拉齊擔任家庭醫師的妻子同樣染上武漢肺炎，已在家中隔離。

此外，法國部分地區醫療人員正因口罩等防護裝備短缺，集體控告政府失職說謊。

雖然衛生部長維宏（Olivier Veran）表示已經下訂逾2億5000萬枚口罩，部分醫師和護理師仍抱怨必須在沒有口罩的情況下做事。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP