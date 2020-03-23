湯姆漢克斯稱身體情況好轉 推文肯定自主隔離

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（法新社澳洲黃金海岸23日電） 感染武漢肺炎的好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）在澳洲醫院接受隔離治療2周後，今天表示他和妻子的身體狀況正在好轉，呼籲大家遵守自主隔離的建議。

湯姆漢克斯在社群媒體推特（Twitter）推文表示：「嘿大夥兒，從我們開始出現癥狀到現在已經過了2周，我們感覺好點了。」

63歲奧斯卡影帝湯姆漢克斯日前和妻子麗塔威爾森（Rita Wilson）日前來到澳洲黃金海岸（Gold Coast）拍攝「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）傳記電影時，染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），兩人隨後送醫治療，上周出院後在澳洲租屋自主隔離，電影拍攝作業目前也因此停擺。

美國和澳洲都正在努力遏止疫情擴散，並想辦法讓民眾避免前往社交場所，湯姆漢克斯今天呼籲民眾聽取政府專家控制疫情大流行的相關建議。

他推文寫道：「就地避難（Sheltering in place）是這麼一回事：你不會傳染任何人，也不會被任何人傳染。這是常識嗎？不是。必須花點時間（讓大眾接受），但如果我們彼此互相照應，幫助我們能幫助的地方，給予一些安慰…這一切也都會過去的。我們可以找到辦法的。」

© 2020 AFP