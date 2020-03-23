澳洲求職者大排長龍 總理憂疫情導致經濟大蕭條

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（法新社雪梨23日電） 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）警告，武漢肺炎疫情可能導致類似經濟大蕭條（Great Depression）時期的經濟危機。在此同時，澳洲失業人士今天湧入全國各地的就業服務辦公室。

澳洲歷經創紀錄的29年經濟成長，但在全球爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情後，澳洲經濟受到重創，儘管政府提供1890億澳元（約新台幣3.38兆元）的援助方案，全國經濟仍料將陷入衰退。

法新社報導，澳洲各地出現就業服務辦公室大排長龍的景象，堪稱數十年來首見。澳洲今天中午起強制關閉夜店、賭場、教堂及健身房。

一個提供澳洲政府服務的入口網站也被塞爆，求職者湧入註冊以獲得補助金。為了幫助民眾度過武漢肺炎危機，補助金額暫時倍增，每兩周多550澳元。

數以萬計民眾面臨工作不保的情況下，莫里森告訴同胞，他們遇上一場「自經濟大蕭條以來從未見過」的經濟危機，情景類似於1920年代末期和1930年代的經濟大蕭條。

澳洲目前武漢肺炎確診病例超過1600起，人口最多的幾州感染率正加速上升，且有7人因此死亡。

© 2020 AFP