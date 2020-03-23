紐約醫療物資告急 白思豪：經濟大蕭條後最大危機

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（法新社紐約22日電） 武漢肺炎疫情持續延燒，紐約市長白思豪今天警告，紐約市醫院維持運作所需的基本配備即將在幾天後用罄。他還說，這波大流行病是1930年代經濟大蕭條以來國內面臨的最大危機。

紐約市目前是全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例最多的城市，白思豪說，紐約市醫院正處於臨界點。

白思豪（Bill de Blasio）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「坦白說，大約再過10天，呼吸器和外科口罩等維持醫院系統運作的基本配備將普遍短缺。」

他懇請總統川普動員軍隊，協助加速迫切需要的醫療用品生產和分發。

白思豪說：「假如我們無法在未來10天拿到更多呼吸器，原本可以活命的人都會死。」

他也警告，「最糟的情況還沒發生。」他並將這波迅速蔓延的疫情稱作是自1930年代「經濟大蕭條以來國內面臨的最大危機」。

白思豪說：「這就是為什麼我們需要全面動員軍隊，也需要國會採取行動，當作是我們正在邁向下一次經濟大蕭條一樣。」

他還說：「現在，別只想着要幫助航空業擺脫困境，幫幫人民、醫院、各城市、各州和各郡吧。」

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說，紐約州目前有1萬5168起確診病例，較昨天新增4812例，佔全球確診病例約5%，共114人死亡，紐約市佔其中9000多例，60人死亡。

他說，紐約州確診病例中，18至49歲佔半數以上。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美至少3萬3276人感染武漢肺炎。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP