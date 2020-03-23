遏止疫情擴散 杜拜大型商場將關閉2周

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（法新社杜拜23日電） 武漢肺炎疫情蔓延全球，阿拉伯聯合大公國除了暫停所有客機與轉機航班出入境，杜拜大型商場也將暫時關閉2周，以遏制疫情進一步擴大。

阿聯衛生部及災害應變單位今天透過聲明表示，這項新措施將於48小時內生效，「為期2周且可延長」。

關閉大型商場的措施包括購物中心及生鮮超市，但藥局與食品零售商店將維持營業。餐廳僅能提供外送服務。

杜拜的大型購物中心包括有室內滑雪場的阿聯酋購物中心（Mall of the Emirates），以及擁有大型水族館的杜拜購物中心（Dubai Mall）。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球，許多國家紛紛關閉邊界。為防止疫情擴散，阿拉伯聯合大公國今天也宣布將暫停所有客機與轉機航班出入境，為期2周，但貨機與緊急疏散用的班機不在此限。

阿聯境內有2大國際機場，分別位於阿布達比（Abu Dhabi）與杜拜（Dubai），皆為重要航空轉運站。

阿聯20日通報首2起武漢肺炎死亡病例，到目前為止，累計超過150人確診。

波斯灣各國目前已施行各種管制措施遏止疫情擴散，尤其是空運部門。阿聯已停止核發落地簽證，並禁止擁有合法居留身分，但目前不在境內的外籍人士返回阿聯。

© 2020 AFP