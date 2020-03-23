IOC不排除延東京奧運 全球體育界盼儘快決定

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯22日電） 國際奧會（IOC）今天表示，武漢肺炎疫情延燒，東京奧運「延期是選項之一」，將在4周內決定。對此，全球體育圈仍敦促IOC儘快做出決定。

東京奧運原訂7月24日到8月9日進行，但俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在全球肆虐，截至今天為止，已有超過1萬3000人喪命。

除了眼前的健康、安全因素，部分運動員、協會認為，即便疫情在7月前結束，要為備戰受到疫情干擾的運動員備妥適當的比賽環境也為時已晚，這讓國際奧會面臨將東京奧運延期的壓力。

國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，2020年東京奧運不會取消，但延期是選項之一，至於奧運將在何時舉行，將於「4周內」決定。

對此，美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）與美國奧委會運動員諮詢委員會的共同聲明中說：「在與IOC高層、各國奧會、運動員等，經過無數的溝通後，我們知道前方的困難與阻礙，我們很感激IOC聽到我們的憂慮和需求，並正儘快的做出決定。」

英國奧運協會（BOA）主席羅伯森（Hugh Robertson）說：「我們感謝IOC執委會決定考慮讓2020年奧運延後，但運動員仍面臨巨大的不確定性，因此我們要敦促IOC儘快做出決定。」

© 2020 AFP