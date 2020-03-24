奧地利電視台當家主播總部隔離 確保新聞不間斷

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（法新社維也納23日電） 奧地利廣播集團（ORF）今天表示，台內晚間新聞當家主播將在總部進行隔離，以確保新聞播送不會因疫情影響而中斷。

奧地利廣播集團招牌新聞節目Zeit im Bild當家主播沃爾夫（Armin Wolf）將成為約180名進行隔離的電視台員工之一。

沃爾夫和其他3名主持人在進入隔離區域前，將接受病毒檢測，他們將在包含Zeit im Bild攝影棚的隔離區域待上兩周。

奧地利廣播集團總監弗拉貝茲（Alexander Wrabetz）說：「尤其我們當前的任務是在各種情況下，提供奧地利民眾全面完整的資訊。」他表示，這是「奧地利廣播集團史無前例」的措施。

奧地利廣播集團15名技術人員21日已進入維也納總部隔離，以確保電台持續播送節目不間斷。

地方攝影棚也採取類似措施，以確保區域電視和廣播服務不受影響。

弗拉貝茲表示，此舉是為了避免節目因員工或員工家屬染病必須隔離而中斷。

維也納主要能源供應商維也納能源公司（Wien Energie）20日也對53名員工採取類似隔離措施，以確保城市電力和天然氣供應不受疫情影響。

奧地利限制移動禁令延長至4月13日，以遏止疫情擴散。

奧地利人口約880萬人，目前通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）3924起確診病例，21起死亡病例。

© 2020 AFP