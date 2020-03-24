抗武漢肺炎 奧地利與匈牙利自中國空運醫療物資

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（法新社布達佩斯23日電） 奧地利和匈牙利為對抗武漢肺炎蔓延，自中國運進口罩等防疫器材，這些醫療物資今天送抵。

奧地利航空（Austrian Airlines）與奧地利國防部表示，兩架從中國廈門起飛的奧航班機抵達維也納，機上載着口罩等防疫器材，預定將送到奧地利西部的提洛爾邦（Tyrol），與義大利北部的南提洛爾省（South Tyrol）。

東歐最大的廉價航空匈牙利威茲航空（Wizz Air）表示，匈牙利也收到從中國運進的防疫裝備和冠狀病毒檢測套組。

威茲航空表示，今天返抵的其中一架飛機，上面載着近11噸的醫療物資。匈牙利計畫與威茲航空合作，以空運載送醫療用品。

威茲航空執行長瓦拉迪（Jozsef Varadi）在聲明中說：「在這個艱難的時刻，我們正竭盡所能，貢獻一己之力對抗疫情。」

除了奧地利與匈牙利外，烏克蘭、捷克、希臘、義大利先前也收到自中國運進的物資。

匈牙利人口約有1000萬人，通報有167起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，並有7人因此喪生。

奧地利人口有近900萬人，確診案例累計超過3900個，有21人因此死亡。

© 2020 AFP