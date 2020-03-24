武漢肺炎疫情延燒 波音華盛頓州廠區將停產兩周

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約23日電） 鑒於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，美國波音公司（Boeing）今天宣布，製造長程飛機等機型的華盛頓州廠區將暫停生產兩周。

美國航空巨擘波音公司計畫自25日起，暫時關閉位於普傑海峽（Puget Sound）地區、打造波音777長程客機等機型的工廠。

波音公司在華盛頓州另一間主要工廠因波音737MAX機型停飛，已暫停生產，隨着危機接連發生，情況雪上加霜，他們正尋求聯邦政府注入美國航太產業超過600億美元（約新台幣1.8兆元）的紓困。

法新社報導，波音今天的公告並不影響在南卡羅來納州波音787型客機的生產情況。

波音表示，工廠停工進行設備「額外深度清潔」的期間，員工將持續領到薪資。

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）說：「這項必要措施保護我們的員工及他們工作和生活的社區。」

代表華盛頓州波音員工的工會表示，州內一名住在艾弗雷特（Everett）的員工染上武漢肺炎去世後，工會為了讓在高風險領域工作的員工待在家中，進而施壓。

機械師751區工會（Machinists Union District 751）對今天的公告讚不絕口，並說：「我們希望這會大幅降低全體成員在工作和社區感染的情況。」（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP