猛講中國病毒被控加劇反彈 川普改口要保護亞裔

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（法新社華盛頓23日電） 美國總統川普連日來一直以「中國病毒」稱呼俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），被控種族歧視、加深反彈情緒，他今天改口敦促各界保護亞裔美國人。

川普在推特寫道：「徹底保護我們在美國和全世界的亞裔美國人族群，是非常重要的事情。」

「他們是一群很優秀的人，無論病毒是以何種方式、形式或管道傳播，都不是他們的錯。他們正與我們密切合作以遏止疫情。我們將一起迎接勝利！」

川普這番口氣，以及避用「中國病毒」一詞來稱呼2019冠狀病毒疾病，與他上周因被控種族主義而勃然大怒形成強烈對比。

亞裔美國活動人士通報說，自疫情爆發以來，偏見事件激增，包括一名婦女在紐約地鐵遭人跟蹤和毆打。

川普先前表示，由於這場疫情最初是從中國城市武漢傳出，使用「中國病毒」一詞是「精準」的用字。武漢肺炎疫情已造成全球逾1萬6000多人死亡。

川普多次將新型冠狀病毒稱為「中國病毒」，白宮官員也有樣學樣，創造「功夫流感」（Kung-flu）這樣的新名詞。

不過，世界衛生組織（WHO）不鼓勵使用這種術語，認為此舉將污名化某些特定族群，且會讓其他人誤以為自己不會受到感染。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP