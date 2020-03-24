疫情當頭打擊對手 澳航涉反競爭行為遭調查

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（法新社雪梨24日電） 澳洲航空公司執行長疑似呼籲讓對手維珍澳洲航空排除在政府大型紓困之外，澳洲消費者主管機關今天表示，正在調查澳航涉及的反競爭行為。

澳洲聯邦政府轄下「澳洲競爭及消費者保護委員會」（ACCC）主席席姆斯（Rod Sims）告訴法新社，已收到維珍澳洲航空（Virgin Australia）執行長斯庫拉（Paul Scurrah）來信，指控澳洲航空（Qantas）「試圖發出訊息，指稱維珍陷入困境，無法熬過」疫情衝擊。

澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）上周告訴天空新聞網（Sky News），澳洲政府「不應照顧管理不善的公司，那些公司管理不善已經10年了」。

喬伊斯也在一場記者會上表示，全球疫情讓航空公司陷入「適者生存」處境，而澳航「確定我們會撐到最後」。

席姆斯表示，喬伊斯這種發言「非常沒有幫助，在我們身處危機之際，也非常不合時宜」。

澳洲關閉邊界以控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）疫情之際，澳航與維珍所有國際航線都已停飛，國內航班也大幅縮減。

澳洲政府先前宣布紓困航空業，總額高達7億1500萬澳元。

© 2020 AFP