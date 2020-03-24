葉門逾半數人口無安全水源 恐難因應疫情

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社葉門哈傑24日電） 在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫戰中，當前最重要的指令是勤洗手。但在戰火摧殘的葉門，乾淨用水極度稀缺，洗手是令數百萬人負擔不起的奢侈動作。

葉門崩壞的醫療系統尚未記錄到任何俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病確診病例，但若這波大流行病真的入侵葉門，對這個5年來衝突不斷、被聯合國稱為全球最嚴重人道危機的國家，將造成難以想像的影響。

5年前，沙烏地阿拉伯主導的聯軍干預葉門內亂，支持葉門政府對抗伊朗撐腰的青年運動（Huthi）叛軍，如今約80%的葉門人口需要援助。

無國界醫生組織（MSF）擔心許多葉門人無法取得乾淨水源或肥皂。無國界醫生組織在葉門、伊拉克及約旦的計畫負責人塞昆（Caroline Seguin）說：「我們非常擔心。我們可以建議他們洗手，但如果他們根本沒有東西可用來洗手呢？」

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）2019年11月提出的「葉門危機」報告，葉門約2800萬人口中，將近1800萬人無法正常取得安全水源，包括920萬名兒童，且僅有1/3人口能取得自來水。

11歲的穆罕默德（Mohammed）住在叛軍掌控的哈傑省（Hajja province），位於首都沙那（Sanaa）北方，他和家人就是沒有自來水可用的一群人。

穆罕默德和妹妹每天早上騎着驢子出門，到3公里外的一口陰暗水井取水。

他說：「我準備好驢子，然後早上7時30分出發，到10時之前一直來來回回。」這兩個孩子得等着輪到他們用骯髒的軟管把水裝滿塑膠罐。他們的家庭沒有選擇，只能喝被污染的水，用髒水煮菜。

2017年，葉門遭逢歷來最嚴重的霍亂疫情之一。聯合國兒童基金會的葉門公關主管史旺根（Bismarck Swangin）說：「多年來缺乏在公共用水及衛生系統上的投資，給這次疫情提供了溫床。」

無國界醫生組織表示，基於葉門幾乎崩潰的醫療系統現況，若2019冠狀病毒疾病進犯葉門，將是「一場災難」。

駐葉門的紅十字國際委員會（ICRC）昨天推文表示：「勤洗手是最有效的防範冠狀病毒方法，但葉門超過半數的人無法取得安全用水，要怎麼辦呢？」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP