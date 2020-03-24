西班牙派兵助抗疫情 驚見養老院患者陳屍床上

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（法新社馬德里24日電） 武漢肺炎蔓延全球，歐洲疫情嚴重。西班牙政府出動軍人協助抗疫，最近發現養老院患者被遺棄，甚至發現有些人陳屍床上。當局也將滑冰場充當臨時停屍間，因應暴增的死亡人數。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球，西班牙是歐洲疫情第2嚴重的國家。法新社報導，根據西班牙衛生部數據，境內死亡人數在24小時內暴增462人，昨天累計2182起死亡病例。

為因應疫情的擴大，西班牙已出動軍隊協助進行老人安養院的消毒工作。西班牙這類機構已出現數十起死亡病例。

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）接受西班牙第五電視台（Telecinco）訪問時表示：「我們將秉持嚴格、堅定的態度來處理這些機構對待老人的方式。」

羅布雷斯說，軍人到養老院時，「不僅發現有些人完全被遺棄，甚至還發現有人陳屍床上」。

對此，西班牙檢調單位已啟動調查。

此外，首都馬德里市政府發言人向法新社表示，已將馬德里一間購物中心的滑冰場充當臨時停屍間，以因應馬德里病故人數暴增的情況。

市政府表示，這項暫時性的措施是為了減輕死者家屬痛苦以及馬德里醫院所面臨境況。

市政府稍早指出，市內14處公墓將暫停接受遺體，原因是當地職員沒有適當的防護裝備可用。

在這波全球大流行的疫情中，老年人是最容易受到影響的族群，許多國家的官員都要求採取極端措施來保護他們。

西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）在一場記者會表示，老人安養院「絕對是政府的首要之務」，「我們將對這些機構實施最嚴密的監控」。

© 2020 AFP