近7成美運動員支持延賽 美國奧會促東京奧運改期

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（法新社洛杉磯23日電） 在近7成的美國運動員支持東京奧運延賽的情況下，美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）也在今天表達支持東京奧運改期之意。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，美國奧會雖未直接要求原訂7月24日到8月9日舉行的東京奧運延期，但指出從民調得到的資訊顯示，「比過往更加明確的是，延期是最有前景的走向」。

美國奧會在一份措辭謹慎的聲明中說：「我們鼓勵國際奧林匹克委員會（IOC）採取所有必要措施，以確保東京奧運可在對所有參賽選手來說，安全且公平的環境下舉行。」

美國奧會表示，有1780名美國運動員填了問卷調查，其中有68%的受訪者表示，他們不認為東京奧運可以如期地公平舉行。

美國奧會說：「我們從這次運動員的廣泛回應中獲得最重要的結論是，即便眼前的健康疑慮能在夏季尾聲減緩，但訓練環境、禁藥管制與參賽資格選拔遭嚴重破壞，難以恢復到令人滿意的程度。」

美國奧會又說，官員都期盼國際奧會的回應及指示，「並準備好支持美國隊，並和國際社會全面合作」。

美國的田徑、游泳、體操協會，都呼籲東京奧運延期。

© 2020 AFP