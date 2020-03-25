北非又一國家淪陷 利比亞通報首起武漢肺炎病例

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（法新社的黎波里25日電） 利比亞當局通報，境內出現首起武漢肺炎病例。利比亞長期飽受內戰蹂躪，嚴重削弱國家公衛系統，因此國內出現病例的消息特別令人關注。

利比亞前獨裁領袖格達費（Moamer Kadhafi）2011年被推翻後，國家便陷入長期混亂。

目前利比亞分裂為東西兩邊政權，分別為效忠於強人哈夫塔（Khalifa Haftar）的勢力，以及位在首都的黎波里（Tripoli）且獲聯合國（UN）承認的全國團結政府（Government of National Accord）。

全國團結政府衛生部長歐瑪（Ehmed Ben Omar）昨晚通報，「利比亞出現首名冠狀病毒患者」，但他並未提供這宗病例相關細節。

歐瑪在網路上發表聲明說，當局已採取必要措施治療這名患者。

利比亞國家疾病管制中心（National Centre for Disease Control）官員納加爾（Badreddine al-Najar）指出，這名患者現年73歲，一周前從沙烏地阿拉伯經突尼西亞返回利比亞。

納加爾說，所有曾與這名患者接觸過的人士都會受到監控，且須接受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測。

早在利比亞檢測出首起病例前，兩個相互敵對的政權就已採取預防性抗疫措施，其中包括實施夜間宵禁並下令關閉餐廳和咖啡館等。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP