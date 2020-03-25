因應武漢肺炎疫情衝擊 G20召開緊急視訊峰會

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（法新社利雅德25日電） 沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）明天將主持20國集團（G20）緊急視訊峰會，討論全球如何因應2019冠狀病毒疾病大流行。

包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平在內的主要經濟體領袖都將與會。

沙烏地阿拉伯當局今天在聲明中表示，國王沙爾曼將主持會議，「促使全球面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行及對人類、經濟造成的影響，採取協調一致的措施」。

沙烏地阿拉伯目前是20國集團的輪值主席國。由於20國集團遭批評遲於因應這場全球危機，沙烏地阿拉伯上周呼籲舉行視訊會議。

除了20國集團成員之外，受疫情影響的國家如西班牙、約旦、新加坡及瑞士等國的領袖也將參與會議。國際組織的領袖，包括聯合國、世界銀行（World Bank）、世界衛生組織（WHO）及世界貿易組織（WTO）也會參與。

全球因2019冠狀病毒疾病喪生的人數增加到近1萬6000人，超過17億人受限待在家裡，法國及中國昨天都支持20國集團召開緊急會議的想法。

全球對世界經濟遭病毒擊潰、陷入衰退的擔憂日漸加深，所謂衰退是指至少連續兩季出現經濟萎縮。

沙烏地阿拉伯預定於11月21日、22日在利雅德主辦20國集團峰會。目前沙國境內通報767起確診病例，是波斯灣國家中最多；此外，沙烏地阿拉伯還面臨病毒導致停工及油價崩跌的雙重打擊。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP