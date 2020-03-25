川普稱抗疫行動快結束 盼美國復活節前復工

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（法新社華盛頓24日電） 武漢肺炎持續肆虐，紐約州長稱疫情宛如「子彈列車」般擴散，美國總統川普今天卻稱看到隧道盡頭的曙光，說冠狀病毒危機開始走向結束，呼籲趕緊結束保持社交距離的防疫措施。

很想讓連任競選活動重返軌道的川普指出，拉開社交距離對美國經濟造成慘重損失，他敦促國會趕緊審議歷史性紓困法案。

川普告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「我們的國家不是為封鎖而打造的，只要讓國家停擺，就可以摧毀一個國家。我想看到國家重新開放，我迫不及待國家能在復活節前復工。」

川普宣稱，他看到「隧道盡頭的曙光」。他又說，希望復活節時教會能變得「熱鬧」。復活節為4月12日，距離現在不到3周。

美國多數地區都實施保持社交距離與隔離措施，並命令超過1/3人口待在家中，讓這個全球最大經濟體突然停擺。而另一個因停工而承受損失的是競選活動，川普在全美各地的一系列造勢活動已經喊卡。

武漢肺炎容易傳播且可能致命，川普政府16日宣布實施「15天內減緩傳播」的防疫措施，健康專家稱這是防止疫情失控的基本作法。

不過，川普今天表示，他認為預防民眾染疫死亡的防疫措施小題大作。他說，「汽車發生意外的人命傷亡比疫情還要慘重，但我們不會跟汽車製造業者說：『停止生產車子』。」

不過，川普後來跟聲譽卓着的政府傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）一同召開記者會時，似乎收回了在復活節前復工的目標。

川普說：「我們只有在狀況許可時才會這麼做。」他又說，復工將僅限於美國「一部分」地區，他提及農業州、德州與西部地區，都是人煙稀少的區域。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤網站今天的數據，美國有超過700人死於武漢肺炎，確診病例增至近5萬4000例，為全球病例數第3高的國家，僅次於中國與義大利。

相較於川普抱持的無比樂觀態度，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）警告，紐約州與全美第一大城紐約市的確診「病例數龐大」。他把疫情比擬為「子彈列車」，稱「疫情沒有減緩下來，反而自行加速擴散」。

© 2020 AFP