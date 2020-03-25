為幫NBA快艇蓋新球場 老闆先花121億了紛爭

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（法新社洛杉磯24日電） 為了除去替美國職籃NBA洛杉磯快艇蓋新場館的阻礙，快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）和賣家達成協議，買下指標性的論壇球場。

巴爾默表示，將透過他和快艇副總裁合資創立的新公司CAPSS LLC，從擁有NBA紐約尼克的麥迪遜花園廣場公司（Madison Square Garden Company）手中，買下洛杉磯論壇球場（Los Angeles Forum）這座位於印格塢（Inglewood）郊區的場館。

巴爾默表示，論壇球場曾是NBA洛杉磯湖人的主場，在湖人搬到史泰博中心（Staples Center）後，論壇球場經過改裝，用作演唱會等大型活動之用，未來也將如此。

這項價值4億美元（約新台幣121.84億元）的交易將在今年稍晚完成，這也將解決巴爾默計畫蓋新快艇球場所面臨的法律問題。巴爾默想為快艇蓋新球場，遭麥迪遜花園廣場公司反對，並提出訴訟。

麥迪遜花園廣場公司表示，巴爾默若蓋新球場，將直接和論壇球場打對台，違反麥迪遜花園廣場公司與印格塢市的營運協議。

這個需要私人融資的設施，預計會有「備受粉絲關注」、1萬8000個座位的NBA球場、球隊總部和社區活動中心。

這還需要地方相關單位的核准。

快艇目前的主場是洛杉磯市中心的史泰博中心，是與NBA湖人、北美職業冰球聯盟（NHL）洛杉磯國王共用。

根據CAPSS 所宣布，目前論壇球場的員工，將受雇於球場的新老闆。

© 2020 AFP