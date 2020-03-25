紓解武漢肺炎爆量患者 法國建野戰醫院因應

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（法新社法國米盧斯24日電） 武漢肺炎全球肆虐，疫情嚴重的法國東部地區患者爆量，軍方為減輕當地加護病房壓力打造的野戰醫院今天開始運作。

法軍在東部城市米盧斯（Mulhouse）用帳棚搭建野戰醫院，這種臨時建築通常用於戰區協助傷兵，但如今用來協助當地主要醫院來因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆量的患者。

國防部長帕利（Florence Parly）告訴國會，這間野戰醫院最多能夠容納30名重症患者，目前已住進第一名病患。

軍方22日着手進行搭建，地點選在米盧斯主要醫院旁的停車場。這間野戰醫院將保留給呼吸道需要協助的武漢肺炎重症患者。

這是法國史上頭一次於和平時期，在本土架設這類通常用於戰時的野戰醫院。

2月期間米盧斯一個教會舉行福音活動後，陸續傳出多人確診，使得米盧斯所在的上萊因省（Haut-Rhin）成為法國武漢肺炎重災區之一。

法國今天同時宣布另一項罕見舉措，衛生部長維宏（Olivier Veran）表示，將透過特別設置的高速鐵路（TGV）列車，將30名武漢肺炎患者從法國東部轉往境內其他地方。

當局先前已經透過空運，將少部分患者自法東轉至境內其他地點，甚至跨境送至德國或瑞士。

根據最新數據，法國全境武漢肺炎死亡病例達1100起，是繼中國、義大利、伊朗和西班牙之後，全球第5個死亡病例破千的國家；其中法國東部死亡病例佔全國總數約1/3。

© 2020 AFP