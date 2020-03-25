處理疫情得民心 紐約州長古莫比總統還像總統

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（法新社紐約24日電） 一場失控的疫情，把紐約州州長古莫推上全國舞台，他不廢話、有同理心、和總統川普恰恰相反的作風折服美國人，說他是「國民州長」也不為過。

民主黨籍的古莫（Andrew Cuomo）每天上電視更新疫情彙報，對許多美國民眾而言，他是個安定人心的力量。

哥倫比亞大學（Columbia University）政治系教授夏皮洛（Robert Shapiro）告訴法新社：「他的表現，真有總統級的風範。」

「某種程度上，足堪比擬911事件時臨危不亂、變成美國人國民市長的（紐約市長）朱利安尼（Rudolph Giuliani）。」

紐約州3月1日通報州內首例武漢肺炎確診之後，頑強務實的古莫隨即超前部署，宣布行使行政權出動國民兵、增加病床、要求州民待在室內，甚至推出政府自製的乾洗手。

他自己則是每天上午11時召開例行簡報會，權威卻令人安心的語調透過美國各大電視台聯播廣及人心，讓他人氣急升。

他強調疫情的嚴重性，懇求州民待在家中（「這不是開玩笑的」），還說那些仍持續在外聚集者是「自我毀滅」、「搞不清楚狀況」。

他也多次敦促州民無須驚慌，提醒他們年長者和有原發性疾病者風險最高，但恐懼可能比疾病本身還要危險。

古莫以鬥牛犬個性着稱，但這樣的鐵漢也有柔情一面，他用母親名字「馬蒂達」（Matilda）命名對包括年長者在內易染病民眾的禁足令，還侃侃而談自我隔離對心理造成的壓力。

「我自己住，就連和狗共處那麼久都會有點煩。」

上周古莫還和他擔任電視主播的弟弟在美國有線電視新聞網（CNN）節目公然鬥嘴，爭論他們的母親愛誰比較多。

紐約巴魯區大學（Baruch College）政治系教授穆希歐（Douglas Muzzio）表示，古莫的記者會讓選民對這位所謂「硬漢」的看法完全改觀。

穆希歐告訴法新社：「這是記者會與心理治療的綜合體，還有點脫口秀的味道。」

甚至連作家菲斯貝因（Rebecca Fishbein）都在網站Jezebel寫道，她這些年「對古莫的極度不喜並非沒有來由」，但現在這些不喜，或許都已煙消雲散。

古莫1957年12月出生在紐約皇後區，骨子裡就流着政治的血，除了有位在1983至1994年間歷任3屆紐約州長的父親老古莫（Mario Cuomo），結婚對象也出身赫赫有名的政治世家。

他1990年迎娶甘乃迪家族成員、美國前司法部長羅勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）之女凱麗（Kerry Kennedy），遇刺的前總統約翰．F．甘乃迪（John F. Kennedy）是她的伯伯。他和凱麗結縭15年後離異。

古莫是律師出身，1990年代轉任公職，先在柯林頓政府任職，2006年當選紐約州檢察長。2011年1月，古莫繼承父親衣缽當選紐約州州長，任職至今。2018年，他遭遇「慾望城市」（Sex and the City）女星辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）挑戰，但仍順利當選。

在全美疫情失控當頭，古莫展現的同理心，和動不動就對記者冷言冷語的川普天差地別。

推特21日甚至出現「＃古莫當總統」（#CuomoForPresident）的主題標籤，飾演「綠巨人浩克」的好萊塢演員馬克魯法洛（Mark Ruffalo）推文說，紐約州民「真幸運」，有位像古莫這樣的領袖。

© 2020 AFP