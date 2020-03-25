西班牙醫療用品短缺 向北約討救兵

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（法新社馬德里24日電） 西班牙2019冠狀病毒疾病死亡總數近2700例，確診總數直逼4萬例，武裝部隊今天已經要求北大西洋公約組織（NATO）提供人道協助。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）席捲全球，西班牙是僅次義大利的歐洲第2大重災區，雖於本月14日史無前例的祭出封鎖行動，過去24小時仍新增514起死亡病例，總數來到2696例。

衛生部表示，隨着當局升高采檢，確診人數飆升近20%，來到3萬9673例。

衛生部長伊利亞（Salvador Illa）在電視記者會中表示，封鎖行動是否見效，很快就可見分曉。

如同許多國家，西班牙極缺醫療用品來進行篩檢、治療，也沒有足夠防護設備給防疫前線人員。

北約發布聲明說，西班牙軍方提出「國際援助」請求，尋求醫療用品來協助遏止病毒在軍隊和平民散播。

軍方具體要求45萬個呼吸防護具、50萬個快速檢驗試劑組、500個呼吸器和150萬枚外科口罩。

馬德里地區是最大疫區，確診數達1萬2352例，略低於總數的1/3；死亡總計1535例，佔全國57%。

當地衛生首長艾斯古德羅（Enrique Ruiz Escudero）表示，這場危機規模「西班牙全國衛生服務史上前所未見」，暗示封鎖行動可能延長至復活節過後。今年的復活節落在4月12日。

在殯葬服務不堪負荷下，馬德里已徵用一處滑冰場，作為臨時太平間。市長馬蒂內茲-艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）告訴西班牙國營頻道（TVE）：「這樣的死亡率，讓我們沒有足夠後勤力來處理所有殯葬火化事宜。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP