前FBI探員失蹤13年 家屬斷定已遭伊朗拘留身亡

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（法新社華盛頓25日電） 2007年神秘失蹤的前美國聯邦調查局（FBI）探員李文森（Bob Levinson）家屬今天斷定，李文森在遭到伊朗拘留期間就已身亡。

美國總統川普並沒有證實李文森的死訊，表示伊朗未曾與美方溝通過關於這名前探員的任何消息。李文森若在世，本月剛滿72歲。

但李文森的家屬表示已經得知李文森死訊，不過並沒有說明死因和死亡時間。

李文森家屬在聲明中說：「我們最近接獲來自美國官員的情報，這項情報讓我們雙方都斷定，我們優秀的丈夫和父親死於伊朗拘留之下。」

「我們甚至不知道死亡時間，或者他的遺體是否會被送還給我們。這實在非常殘酷。」

家屬表示，李文森是在武漢肺炎全球大流行之前就已過世。武漢肺炎疫情重創伊朗，迫使當局不得不暫時釋放數以千計囚犯。

李文森是數名在美國宿敵伊朗境內失蹤的美國人之一，但由於他的家屬之前一直堅信他仍活着，因此他的案子特別複雜。

育有7名子女的李文森2007年3月在伊朗度假勝地基希島（Kish Island）失蹤，據說他當時正在調查假菸案。基希島的簽證規定比伊朗其他地方寬鬆許多。

但「華盛頓郵報」（The Washington Post）2013年報導指出，FBI退休探員李文森其實在替美國中央情報局（CIA）做事，為收集伊朗情資而出發執行「惡棍任務」。

報導指出，CIA當時支付250萬美元（約新台幣7600 萬元）給李文森的妻子克莉絲汀（Christine），對李文森失蹤一事表示負責。

李文森家屬今天指控伊朗當局就李文森一事「一再欺騙世界」，並再度批評美國在事發初期的反應。美方官員起初未將李文森歸類為人質，且自始至終都否認他有替政府做事。

家屬表示：「要為鮑柏李文森的遭遇負責的那些人，包括美國政府內部多年來棄他於不顧的那些人，最終都會因為自己的所作所為受到審判。」

「我們會窮盡畢生之力來確認此事，伊朗政權必須知道，我們絕不善罷甘休。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP