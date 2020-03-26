抵抗疫情衝擊 德國下議院通過36兆元紓困案

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（法新社柏林25日電） 為緩和武漢肺炎疫情對經濟帶來的重大衝擊，德國國會下議院今天通過規模最高超過1.1兆歐元（約新台幣36兆元）的紓困方案。

德國「聯邦議院」（Bundestag）打破德國憲法尊崇的債務減速機制（debt brake），投票通過德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）提出的紓困計畫。內容包括1560億歐元（約新台幣5兆1650億元）的追加預算，用於醫療支出和維持企業生存。

其他措施還包括設立一「經濟穩定基金」（economic stabilisation fund），其中1000億歐元用於直接收購企業股份，1000億歐元提供給德國國有「復興信貸銀行」（KfW）放款給有資金需求的企業，4000億歐元讓復興信貸銀行能提供企業債務擔保，以及提供復興信貸銀行最多2000億歐元的舉債空間。此外還加上復興信貸銀行原已有1570億歐元的放款額度。

蕭茲表示，這份紓困案有其必要性，「因為有了這些經費，我們才能全力抵抗這場危機對我國社會和經濟帶來的衝擊」。他還說，德國有能力負擔這些措施。（譯者：侯姿瑩/核稿：張正芊）

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