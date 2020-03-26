武漢肺炎醫療危機 機器人站上抗疫最前線

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（法新社華盛頓25日電） 研究人員今天表示，機器人料將在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的抗疫之路上，展現自身價值，並肩負起「骯髒且危險」醫療任務。

「科學機械人」期刊（Science Robotics）一篇社評指出，機器人能幫助遠距醫療、消毒去污、處理危險廢棄物以及監控民眾是否遵守自主隔離措施。

研究人員寫道：「從歷史上看，機器人是被開發來承擔枯燥、骯髒且危險的工作。隨着疫情升級，機器人能扮演的角色變得愈來愈清晰。」

部分機器人已在武漢肺炎大流行期間投入使用。像是，泰國醫院就派遣「忍者機器人」負責測量體溫，並保護負擔過重的醫療人員健康，而丹麥機器人則使用紫外線消毒經常碰觸物品表面。

研究人員指出，機器人雖已在其他災難情勢及部分醫療應用上使用多年，但武漢肺炎大流行凸顯擴大機器人角色的需求。

期刊編輯、上海交通大學醫療機器人研究院院長楊廣中表示：「為何我們仍讓前線（醫護）人員暴露在病原體下？機器人是被創造出來從人類身上承擔起部分風險的。」

根據與卡內基美隆大學（CMU）教授喬塞特（Howie Choset）及美國國家科學院（NAS）院長麥克納特（Marcia McNutt）等共同撰寫的社論，機器人也該應用在感染控制、照護重症患者以及運送藥物和食物等。

這群作者寫道：「COVID-19可能成為未來機構如何運作的轉捩點。」

© 2020 AFP