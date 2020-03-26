研究顯示 武漢封城換取重要因應時間

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（法新社巴黎26日電） 研究顯示，中國武漢封城得以讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情快速平息下來，為醫療體系爭取到關鍵喘息空間處理嚴重病例。但作者認為，武漢模式不可能完全複製。

武漢是中國的交通樞紐，在1月爆發武漢肺炎群聚感染後，中國當局下令中小學、大學停課，並要求企業關閉。因應疫情而祭出的措施，導致數以百萬計中國人被限制待在家中。

武漢肺炎大流行之際，目前約30億人被建議待在家，醫學期刊「刺胳針公共衛生」（The Lancet Public Health）今天發表的研究報告，檢視其他國家可以從武漢封城中學到什麼。

研究人員利用人們在特定地點互動的頻率發展出模型，檢視停課、關閉企業對武漢肺炎傳播率的影響。

研究人員發現，停課與關閉企業對於減少新增案例帶來顯着影響，為醫療體系換取到極其重要時間來處理激增案例。

研究團隊還預測解除防疫措施的影響。他們的模型顯示，等到4月才解除保持社交距離措施，感染總數將會減少1/4。同時也會將8月的第2波疫情高峰延後至10月，並再度替醫護人員爭取到重要時間。

但研究報告第一作者、倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的普姆（Kiesha Prem）說，武漢還是要避免過早解除物理距離措施。

他解釋，因為這可能導致第2波疫情高峰提早來臨，但如果中國採取的是逐步放鬆限制，可能就可以同時延後並讓疫情高峰獲得緩和。

共同作者劉洋（Yang Liu，音譯）說，武漢模式不可能完全複製到其他地方。

他說：「但我們認為物理距離是非常有用的，而且必須仔細調整防疫措施的解除時間，以免伴隨復工與開學而來的後續感染潮。如果後續感染潮太早來到，醫療體系可能會招架不住。」

© 2020 AFP