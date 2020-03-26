美參院通過大規模紓困案 亞股多收紅

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（法新社香港26日電） 美國國會近日就武漢肺炎大規模抗疫紓困方案細節爭論不休，聯邦參議院昨天終於通過這項計畫，令投資人鬆一口氣，亞洲股市今天終場大多上漲。

美國參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）將這項前所未見規模達2兆美元的紓困方案，形容為「戰爭時期層級的投資」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球蔓延，引發投資人恐慌情緒。市場擔憂疫情帶來的衝擊之際，這項紓困計畫激勵全球各國股市飆漲。

但因跡象顯示，4名共和黨參議員對這項經過共和黨和民主黨及白宮協商而得的大規模協議感到猶豫不決，使得華爾街股市昨天開高後漲幅收斂。

參議院最終仍以壓倒性多數通過這項方案，現在法案送交眾議院，通過後就能送交總統川普簽署。

亞股今天終場大多上漲。雪梨股市上漲2.3%。台北股市上漲1.0%。雅加達股市大漲10.2%。威靈頓、馬尼拉、孟買和曼谷股市也全面收紅。

東京股市過去3天漲幅累計達近20%，但今天終場重挫4.5%。香港股市挫跌0.7%，上海股市下跌0.6%。首爾股市下挫1.1%。

新加坡股市下挫0.7%。有數據顯示，新加坡今年第一季國內生產毛額（GDP）年減2.2%，創2009年金融海嘯以來的最大降幅。這項消息讓全球投資人提早窺見武漢肺炎疫情大流行帶來的經濟衝擊。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2020 AFP