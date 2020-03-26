美國務卿：G7一致反對中國藉疫情散播假消息

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（法新社華盛頓25日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，7大工業國集團（G7）成員國一致反對中國藉2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情從事「假消息」活動。

工業化民主大國的外長取消原訂在美國匹茲堡（Pittsburgh）舉行的會議，今天透過視訊會議討論疫情危機，但最後未提出聯合聲明。

向來犀利批評北京當局的蓬佩奧屢將引發這波疫情的新型冠狀病毒稱作「武漢病毒」，引發中國強烈不滿。

蓬佩奧表示，他和G7其他成員國外長抱持一個相同觀點。他告訴記者：「今天早上與會的每個國家都深刻意識到中國共產黨正在從事假消息活動，試圖扭轉風向，使其偏離真實發生的情況。」

蓬佩奧說，中國「一直以來、且持續」透過社群媒體從事假消息活動，包括指美國牽涉其中的陰謀論，「這真是瘋話」。

G7成員國包括美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利及日本。

中國外交部發言人日前透過推特暗示是美軍把病毒帶到最早發現病毒的武漢，美國總統川普政府對此強烈不滿。

科學家普遍認為引發武漢肺炎的SARS-CoV-2病毒來自屠宰野生動物的武漢華南海鮮批發市場。

這種病毒至今在全球奪走逾2萬條人命，但北京當局似乎已在境內控制住疫情，並向海外伸出援手，包括提供40公噸重的醫療用品給美國的盟邦、武漢肺炎全球死亡人數最多的義大利。

蓬佩奧對中國的援助輕描淡寫，提到美國空軍貨機將救援物資送往義大利，以及美國民間慈善組織的努力。

蓬佩奧說，中國「正在全球銷售少量產品，然後說自己現在在這件事當中是好人」。

不過他也說，美國尋求合作，對象包括中國。美中兩國領袖預計參加20國集團（G20）明天為討論疫情危機舉行的視訊峰會。

蓬佩奧說：「我們迫切渴望和全世界每個國家合作，這是全球大流行疫情。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP