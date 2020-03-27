美太空部隊首次國安任務 發射軍事通訊衛星

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓26日電） 即使2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行造成全國許多運作停擺，美國太空部隊今天仍啟動首次國家安全任務，把一顆超安全（ultra-secure）軍事通訊衛星送上軌道。

美國航太設備製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的先進極高頻（AEHF）衛星，於當地時間下午4時18分（格林威治時間20時18分）在佛羅里達州的卡納維爾角（Cape Canaveral）由擎天神5號551型（Atlas V551）火箭搭載發射。

這顆名為AEHF-6的衛星，是洛克希德馬丁公司先進極高頻衛星系列中的第6顆，也是最後一顆。

另5顆同系列衛星陸續於2010年到2019年發射，AEHF-6衛星明天將抵達與地球同步旋轉的軌道，於格林威治時間約4時加入其他衛星的行列。

洛克希德馬丁公司表示，此一衛星群為「在地面、海上和空中平台的戰略需求及作戰人員提供全球性、可存續、受保護的通訊能力」。

洛克希德馬丁公司進一步提到，衛星群也「為高階領導層在各種程度的衝突中，提供與軍隊聯繫的可存續通訊線路，包括核子戰爭」；此外，這套系統具有加密功能，被攔截及偵測的可能性低，防干擾，還能穿透核武器造成的電磁干擾。

白宮去年12月宣布成立新的美國太空部隊（United States Space Force）軍種，總統川普說，太空是「世界上最新的戰鬥場域」。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP