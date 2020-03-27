郵輪業遭武漢肺炎疫情重創 川普：在美註冊可獲紓困

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（法新社華盛頓26日電） 美國總統川普今天說，倘若美國郵輪業者希望從大規模刺激經濟方案取得貸款，他贊成他們在國內註冊。

美國聯邦參議院昨天通過約2.2兆美元紓困法案，其中匡列5000億美元協助大型企業，但規定對象僅限「在美國創立或組織」的企業。

總部在美國的大型郵輪業者過去都註冊在稅收、勞動及安全法規較寬鬆的國家，例如皇家加勒比游輪公司（Royal Caribbean Cruises Ltd.）是設在賴比瑞亞；全球郵輪業翹楚嘉年華集團（Carnival Corporation & Plc）是美英合資企業，美國部分是註冊在巴拿馬。

川普今天在白宮例行的防疫記者會上談到郵輪業時說：「我確實喜歡這個概念，他們或許能來我們這裡註冊登記。」

他說：「一家公司設在不同的國家時，要貸款給他們確實很困難。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）一開始蔓延時，部分疫情就發生在郵輪上，導致郵輪必須在港口隔離，美國也急忙載回美國乘客。

川普13日曾宣布，為控制疫情，暫停大型郵輪業者從美國港口啟航，為期30天。

© 2020 AFP